Полсотни найденных в российском лесу новых машин попали на видео

В лесу Челябинска обнаружили несколько десятков новых правительственных автомобилей Toyota Camry, предназначенных для саммитов. Машины попали на видео очевидцев, кадры публикует 74.RU.

Полсотни одинаковых черных иномарок были припаркованы рядом с озером Смолино. По информации источников портала, они появились в указанном месте полгода назад, а до этого стояли на Лесопарковой улице.

Известно, что партию из 56 машин общей стоимостью 120 миллионов рублей приобрели в октябре 2019 года. Заказчиком выступило областное государственное казенное учреждение «Комбинат транспортного обеспечения».

В региональном правительстве пояснили, что потребность в новых машинах появилась из-за необходимости заменить старые транспортные средства, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Уточняется, что автомобили предоставлены для культурных, спортивных и протокольно-организационных мероприятий. Однако когда именно их начнут использовать — неизвестно.

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