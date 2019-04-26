Россияне пересели на премиальные машины

Продажи автомобилей класса премиум выросли на 9,2 процента на российском рынке в первом квартале 2019 года по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

Всего в первые три месяца года россияне приобрели 34,5 тысячи новых машин. При этом самой популярной стала немецкая BMW — россияне купили 9685 автомобилей этой марки, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. На втором месте оказался прежний лидер Mercedes-Benz: жители страны приобрели 8936 машин — на пять процентов больше, чем годом ранее. Несмотря на большой отрыв, в тройке лидеров также оказался японский бренд Lexus — всего было продано 3938 автомобилей этого бренда.

Популярными в сегменте также оказались Audi (3363 машин), Land Rover (2132 машин), Volvo (1616 машин), Infiniti (1278 машин).

Аналитики отмечают, что благодаря этой тенденции доля рынка сегмента премиум в первом квартале года выросла до 8,8 процента, а в 2018 году этот показатель составлял восемь процентов.

Ранее «Автостат» сообщал, что продажи автомобилей класса люкс, напротив, упали в России в первом квартале 2019 года. За первые три месяца года россияне купили 269 люксовых автомобилей — это на 18,7 процента меньше, чем в первом квартале 2018 года. Более того, в феврале и марте падение продаж превысило отметку в 20 процентов.

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