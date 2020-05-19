Россияне передумали ездить на дорогих машинах

Жители России передумали ездить на дорогих машинах: в апреле 2020 года спрос на автомобили класса люкс упал на 62 процента. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат», опубликованные во вторник, 19 мая.

Согласно отчету, всего за предыдущий месяц граждане приобрели 66 машин указанного сегмента, в то время как в апреле 2019 года было куплено 172 таких транспортных средства.

Отмечается, что 40 процентов от общего числа проданных люксовых машин пришлось на модели Bentley (27 штук): это сделало марку лидером сегмента впервые за долгое время. Вторым по популярности у россиян оказался бренд Rolls-Royce (было продано 12 машин производителя).

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Mercedes-Benz Maybach S-Class, который ранее был самым востребованным в этом классе, в апреле занял только третью позицию — всего за месяц было продано девять таких машин.

Более половины люксовых автомобилей — 36 штук — купили жители Москвы. В Санкт-Петербурге было продано шесть машин, в Подмосковье — четыре, а в Свердловской области — три. В пяти регионах России было куплено по два люксовых автомобиля, еще в семи — по одному.

Ранее аналитики заметили, что россияне заинтересовались машинами бизнес-класса: в марте 2019 года в стране было приобретено 4724 новых седанов (Е-сегмент), что на 9,4 процента выше, нежели в тот же период прошлого года.

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