Владелец редкого незастрахованного суперкара разбил его о дерево

Незастрахованный спортивный автомобиль Ferrari F40 врезался в дерево в Австралии и попал на видео. Об этом сообщают Nine News.

На размещенных кадрах запечатлен разбитый суперкар красного цвета и полицейские машины. По информации издания, водитель не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. Также известно, что никто из пассажиров не пострадал.

Отмечается, что названная модель Ferrari была выпущена в 1987 году к сорокалетию марки. Всего было воспроизведено 1315 автомобилей. Стоимость одного составляет 2,4 миллиона долларов (172 миллиона рублей).

В апреле владелец спортивного автомобиля Dodge Viper попал в аварию в российском городе. На видео запечатлен разбитый спорткар и машина скорой помощи. Выяснилось, что водитель двигался на высокой скорости по улице в Сочи и влетел в дерево, не справившись с управлением.