Сгоревшая дотла в тоннеле машина за сто миллионов рублей попала на видео

Машина люксового итальянского производителя сгорела дотла в тоннеле. Видео произошедшего публикует News.com.au.
На кадрах виден обуглившийся суперкар Lamborghini Aventador, потушенный сотрудниками пожарной части в Праге, штат Оклахома. По информации издания, автомобиль загорелся из-за технической неисправности. Информации о пострадавших нет.
Отмечается, что машина была тюнингована компанией Mansory. Ее стоимость составляет 1,65 миллиона долларов (более 100 миллионов рублей).
В октябре 2019 года подросток угнал машину и врезался в чужой Lamborghini при попытке скрыться от полиции.
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