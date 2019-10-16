Подросток угнал машину, попытался удрать от полиции и разбил чужой Lamborghini

Подросток угнал машину и врезался в Lamborghini при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в австралийском Перте. 14-летний мальчик похитил автомобиль Subaru Forester, однако правоохранители заметили его припаркованным на улице города. Полицейские окружили тинейджера на своих автомобилях, однако, как только они вышли, чтобы задержать его, парень нажал на педаль газа и протаранил переднюю полицейскую машину.

После этого он продолжил удирать и конце той же улицы врезался в желтый суперкар Lamborghini, стоимость которого составляет приблизительно 350 тысяч долларов (22,5 миллиона рублей).

Подросток, имя которого не раскрывается, попытался убежать с места преступления, но полицейские его догнали и арестовали. В среду, 16 октября, он предстанет перед судом.

В августе журналисты британского издания What Car провели эксперимент, в ходе которого за десять секунд смогли угнать спорткар Audi TT-RS и кроссовер DS 3 Crossback. Они воспользовались популярным у британских угонщиков способом электронного взлома автомобилей. Злоумышленники обычно работают парами: один прикладывает к дверной ручке устройство, усиливающее сигнал, который замок передает на электронный ключ, а второй встает максимально близко к дому, в котором находится ключ, с устройством, передающим сигнал ключу.

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