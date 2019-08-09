Показан способ угнать автомобиль за десять секунд

Журналисты британского издания What Car провели эксперимент, в ходе которого за десять секунд смогли угнать спорткар Audi TT-RS и кроссовер DS 3 Crossback, оснащенные электронными ключами и функцией дистанционного запуска двигателя. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Журналисты воспользовались популярным у британских угонщиков способом электронного взлома автомобилей. Злоумышленники обычно работают парами: один прикладывает к дверной ручке устройство, усиливающее сигнал, который замок передает на электронный ключ, а второй встает максимально близко к дому, в котором находится ключ, с устройством, передающим сигнал ключу.

Благодаря этому угонщикам удается обмануть электронный замок и вскрыть автомобиль. Таким же способом им удается запустить двигатель кнопкой. По словам полицейских, угнанные таким способом автомобили чаще всего пускают на запчасти.

Для борьбы с этим способом угона некоторые производители оснащают свои машины датчиком движения. Обмануть его журналистам не удалось.

У журналистов What Car такую систему взломать не получилось, однако она доступна далеко не на всех моделях авто. В эксперименте участвовало семь автомобилей. Помимо Audi и DS это: BMW X3, Ford Fiesta, Mercedes-Benz A-класса и две версии Land Rover Discovery Sport — TD4 и SD6. Журналистам также удалось за 30 секунд угнать Discovery Sport TD4. Замок версии SD6 был вскрыт за 20 секунд, но завести двигатель не удалось. Mercedes-Benz угнали за 50 секунд, а Ford и BMW — за минуту.

Издание решило провести такой эксперимент из-за того, что число угонов и страховых выплат по ним в Англии и Уэльсе в 2018 году стало самым большим за последние семь лет. В этих частях Великобритании в прошлом году было угнано 106 тысяч автомобилей.

В Британской ассоциации автостраховщиков рост числа угонов связывают с распространением систем бесключевого доступа и бесключевого запуска двигателя.

В концернах Volkswagen AG (VAG) и Peugeot Societe Anonyme (PSA), владеющих брендами Audi и DS соответственно, заявили, что тесно сотрудничают с полицией для увеличения противоугонной безопасности своих машин. Представители компании Jaguar Land Rover (JLR) отметили, что в эксперименте участвовала версия Land Rover Discovery Sport, уже снятая с производства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!