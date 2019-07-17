Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Екатеринбурженка отсудила у компании Tesla около 20 миллионов рублей за поломку ключей купленного ею два года назад электромобиля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Жена совладельца торгового центра «Гринвич» Игоря Заводовского Татьяна приобрела машину модели Tesla Model X 100D в 2017 году. Через несколько месяцев оба электронных ключа перестали работать.

Женщина обратилась с жалобой к продавцу ООО Moscow Tesla Club, где в ответ ей предложили отправить машину в сервисный центр в Берлин за свой счет. Заводовскую возмутило это предложение, и она попросила вернуть ей полную стоимость автомобиля — 13,13 миллиона рублей. Получив отказ, она отправилась в суд и потребовала у Tesla Club еще 6,565 миллиона рублей штрафа.

После онлайн-экспертизы ответчик доложил суду, что ключи сломались по вине истицы. Однако суд не стал учитывать этот довод, поскольку Заводовская лично не присутствовала при диагностике. В результате ее иск полностью удовлетворили.

В июле стало известно, что в России забыли включить Tesla и Bugatti в список дорогих автомобилей. Счетная палата обнаружила, что в рейтинге машин, подпадающих под налог на роскошь, нет моделей Bugatti Veyron Grand Sport, Tesla Model S и Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic. При этом в список Минпромторга должны быть включены все автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей.

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