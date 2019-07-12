Непризнание Bugatti и Tesla роскошью в России объяснили

Минпромторг объяснил, почему автомобилей марок Bugatti и Tesla нет в списке машин, подпадающих под налог на роскошь. Сообщение ведомства приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно документу, предложение по внесению указанных машин в список должна сделать налоговая служба. «Минпромторг России готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно», — ответили в ведомстве.

Ранее в июле Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport. Кроме того, аудитор ведомства Сергей Шоргин не нашел в списке такие автомобили, как Tesla Model S и Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic. Однако Минпромторг указал на то, что последняя модель числится на 342 месте перечня.

Ежегодно Федеральная налоговая служба оглашает перечень легковых автомобилей, для которых действует транспортный налог с повышающим коэффициентом. Их стоимость должна превышать три миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!