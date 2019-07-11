В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью

Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

Также аудитор ведомства Сергей Шоргин не нашел в списке такие автомобили, как Tesla Model S и Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic. При этом в список Минпромторга должны быть включены все автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей.

Кроме того, для части автомобилей из списка повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год производства. По словам Шоргина, механизм исчисления налога на роскошь для дорогостоящих автомобилей нуждается в усовершенствовании.

Ранее в июле стало известно, что за первое полугодие текущего года в России было продано 76 автомобилей марки Lamborghini, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.

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