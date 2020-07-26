Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла подробности заражения коронавирусом. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Она написала, что коронавирус проявился в виде простуды у ее мужа рэпера Алексея Узенюка (Элджея), затем и у нее. Первые несколько дней, пишет Ивлеева, вместе с супругом они пили средства от простуды, но на 4-5 день «последовала потеря вкуса, что и насторожило». «У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова», — рассказала телеведущая.

Как отметила Ивлеева, потеря вкуса произошла у отца Элджея. После сдачи теста выяснилось, что COVID-19 был выявлен у половины семьи.

«Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — продолжила она.

Телеведущая также призвала подписчиков обойтись без советов, поскольку она вместе с мужем под наблюдением врачей 24 на 7.

Ранее телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева заявила в Instagram, что заразилась коронавирусом вместе со своим мужем. При этом она призвала подписчиков быть осторожными, поскольку «вирус никуда не делся», а Элджей разместил положительный результат теста на COVID-19, сопроводив его шуткой, что «у него корона, значит, он король».