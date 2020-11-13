Моргенштерн выпустил совместную песню с американским рэпером Lil Pump

Российский рэпер Моргенштерн (Morgenshtern, настоящее имя — Алишер Валеев) выпустил песню, записанную совместно с американским хип-хоп-исполнителем Lil Pump (Газзи Гарсия). Композиция появилась на YouTube-канале артиста 13 ноября.

Трек получил название Watafuk?! (what the fuck — англ. «что за дерьмо»). За 13 часов с момента публикации релиз набрал 1,5 миллиона прослушиваний и занял первую строчку в трендах российского сегмента YouTube.

В композиции Моргенштерн сравнивает себя с американским рэпером Тупаком и заявляет, что не замечает «писка хейтеров».

Как Моргенштерн рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю в начале ноября, фит с Lil Pump он записал очень давно, однако откладывал релиз, потому что для этого еще не настало время.