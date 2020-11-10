Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов

Рэпер Моргенштерн поддержал российского футболиста Артема Дзюбу, замешанного в скандале с интимным видео. Музыкант опубликовал пост в Instagram-сторис.

«Дзюба респект. Дрочит с кайфом — это главное», — заявил Моргенштерн. По мнению рэпера, «кто не дрочит — тот не человек».

Музыкант возмутился осуждением футболиста и предложил таким людям заняться собственной жизнью. «В 2020-м кого-то вообще волнуют личные сливы?» — написал артист по поводу негодования общества.

Ранее певец Сергей Лазарев разделся в поддержку Дзюбы. Артист сопроводил снимок своего торса хештегом #ЯМыДзюба.

Видео интимного характера с Дзюбой появилось в интернете 7 ноября. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу, принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Спортсмен также был лишен капитанской повязки в «Зените».