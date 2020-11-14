Песня Моргенштерна и Lil Pump набрала пять миллионов прослушиваний

Песня российского хип-хоп-исполнителя Моргенштерна (Morgenshtern, настоящее имя — Алишер Валеев) Watafuk?!, записанная вместе с американским рэпером Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) собрала почти пять миллионов прослушиваний на YouTube. Артист выложил композицию в сеть ночью 13 ноября.

Клип на трек с анимацией в качестве видеоряда на момент написания заметки посмотрели 4,952 миллиона раз. Релиз получил 496 тысяч лайков и 63 тысячи дизлайков.

В июле сообщалось, что клип Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac, посвященную их финансовой состоятельности, собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов с момента премьеры.