Протестующих в Минске начали вытеснять с «Площади перемен»

Сотрудники белорусских правоохранительных органов оцепили «Площадь перемен» в Минске и начали вытеснять собравшихся на ней протестующих, сообщает ТАСС.

На площади проходила акция памяти погибшего 12 ноября жителя белорусской столицы Романа Бондаренко. Собравшиеся скандировали лозунг «Перестаньте убивать».

По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», задержаны около 400 человек. Министерство внутренних дел подтвердило применение сотрудниками спецсредств. Ранее сообщалось о применении слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с начала августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская и ее сторонники не признали официальные результаты, согласно которыми победителем голосования стал Александр Лукашенко с результатом выше 80 процентов.