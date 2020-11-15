МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств против протестующих в Минске

Сотрудники МВД Белоруссии применяли спецсредства при разгоне протестующих в Минске. Эту информацию РИА Новости подтвердила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

«Подтверждаю применение спецсредств», — сказала она, не уточнив, какие именно средства использовались и сколько человек задержано.

Ранее сообщалось, что белорусские силовики применили слезоточивый газ в отношении участников акций протеста в столице республики. В районе станции метро «Пушкинская», где происходил сбор сторонников оппозиции, прошли массовые задержания. В сторону собравшихся был распылен газ из баллончиков. Также в этом районе проехала колонна водометов и автозаков. Когда люди стали стягиваться на «площадь перемен», силовики оттеснили граждан и провели новые задержания.

Позже стало известно, что в районе «Пушкинской» прозвучало несколько взрывов, предположительно, это были светошумовые гранаты. Несколько человек пострадали. В районе станции метро была замечена женщина, которая сидела на земле с перевязанной ногой. Очевидцы рассказали, что в нее попал осколок гранаты.

Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По мнению белорусского лидера, за организаций акций стоит Запад.