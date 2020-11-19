Белорусская журналистка исчезла после материалов про умершего протестующего

Журналистка Tut.by Екатерина Борисевич, которая готовила материалы о состоянии здоровья минчанина Романа Бондаренко, скончавшегося после избиения неизвестными, исчезла, сообщает белорусское издание в своем Telegram-канале.

Неизвестные в штатском и в масках вывели Борисевич из дома и увезли в неизвестном направлении.

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Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о разглашении врачебной тайны против медика, который передал Tut.by информацию о самочувствии Бондаренко. Следователи сочли, что врач, «действуя умышленно, без служебной необходимости, вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса».

31-летний Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Он был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД, перенес операцию и находился в коме. Соседи погибшего рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные люди в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которые используются как протестная символика. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его «профессионально задержали».

В Следственном комитете заявили, что произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими». Приехавшие на место милиционеры обнаружили Бондаренко «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.