Народное антикризисное управление Белоруссии обратилось к России

Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко направил обращение дипломатическим представительствам России с предложением провести двусторонние встречи. Об этом говорится в документе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По его мнению, Россия и ЕС должны сформировать специальную миссию, способную оказать содействие разрешению политического кризиса в Белоруссии. В обращении говорится, что ее целью станет содействие «реальному диалогу для прекращения насилия и репрессий, привлечения к ответственности виновных, освобождения политических заключенных и проведения новых демократических выборов».

В частности, НАУ предлагает ввести санкции против Белоруссии и мораторий на предоставление финансовой помощи, а также приступить к созданию независимого международного механизма по расследованию нарушений прав человека в стране.

28 октября белорусская оппозиция объявила о создании новой структуры — Народного антикризисного управления, которая будет призвана решать возникающие перед страной задачи в случае ухода действующего президента Александра Лукашенко. Латушко пояснил, что целью НАУ является достижение стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам.

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти четырех месяцев: прекращение насилия со стороны силовиков и отставка действующего президента. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних недель в стране он назвал «террористической войной».