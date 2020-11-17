Лукашенко признался в готовности провести новые выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что был готов провести повторные выборы по требованию оппозиции. Об этом он заявил на совещании по международным делам, пишет «Sputnik Беларусь».

По его словам, изначально после выборов 9 августа обсуждался пересчет голосов, однако когда власти согласились на это, лидеры оппозиции отказались от данной идеи и поставили вопрос о проведении новой кампании.

«Когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование — добровольная сдача власти», — пояснил Лукашенко. Он добавил, что сейчас политическими интригами, которые ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США.

Ранее Лукашенко отказался от передачи власти преемнику и процедуры транзита. Он заявил, что президента Белоруссии должны избирать граждане республики. «Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — отметил глава государства.

Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция считает победительницей Светлану Тихановскую. По мнению Лукашенко, за организацией протестных акций стоит Запад.