Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям. Его заявление в интервью белорусским и иностранным журналистам в эфире телеканала «Россия 1» публикует ТАСС.

Он отметил, что не готовит своих сыновей в преемники.

«Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один!» — заверил белорусский лидер. При этом Лукашенко, комментируя запланированную в стране конституционную реформу, добавил: «И пять лет я не буду [президентом], исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить».

Ранее Лукашенко отказался от передачи власти преемнику и процедуры транзита.

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции против официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового голосования.

Сам глава государства не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад. По словам Лукашенко, внешние силы хотят «убрать конкурента» в лице Белоруссии.