Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для украинских товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Украине, что может закрыть границу страны для товаров с ее территории. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вопрос открытой границы с Украиной неоднократно поднимался на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, который указывал коллеге на то, что таким образом на российский рынок могут попадать санкционные товары из Европы.

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«Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, Путин упрекает в чем — что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече [спрашивает]: а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина — прим. «Ленты.ру») против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», — заявил Лукашенко на встрече с белорусскими и зарубежными журналистами.

Ранее он ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который решил не называть его президентом. «Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет», — заявил Лукашенко в ходе интервью.

Отношения Киева и Минска ухудшились в последние месяцы. В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов. Это вызвало массовые протесты. Зеленский рекомендовал провести новые выборы. Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах».

Украина также просила Белоруссию об экстрадиции задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию. Киев приостановил контакты с Минском и решил официально называть Лукашенко по имени, без указания должности, о чем сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.