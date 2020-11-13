Лукашенко ответил Зеленскому фразой «чья бы корова мычала»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который решил не называть его президентом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет», — заявил Лукашенко в ходе интервью белорусским и иностранным журналистам.

Рейтинг украинского президента упал с 70 до 22-30 процентов, продолжил белорусский лидер. «Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», — заключил Лукашенко.

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Отношения Киева и Минска ухудшились в последние месяцы.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов. Это вызвало массовые протесты. Зеленский рекомендовал провести новые выборы. Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах».

Украина также просила Белоруссию об экстрадиции задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию.

Киев приостановил контакты с Минском и решил официально называть Лукашенко по имени, без указания должности, о чем сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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