Лукашенко предостерег от начала «горячей войны» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам внешней политики, предостерег от начала «горячей войны» на территории страны, передает БЕЛТА.

«Мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны», — заявил Лукашенко, комментируя ситуацию, сложившуюся в стране после выборов президента.

Глава государства также поблагодарил за поддержку Россию и Китай как «традиционных союзников» и отметил, что такие государства, как Польша и Литва, ведут недружественную политику, которая может перечеркнуть «многое из достигнутого» в отношениях между странами.

13 ноября Лукашенко призвал страны, участвующие в интеграционных проектах с Россией и Белоруссией, «сплотиться и выступить единым фронтом». По его словам, углубление интеграции в рамках этих проектов поможет предотвратить цветные революции.

Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция считает победительницей Светлану Тихановскую. По мнению Лукашенко, за организаций протестных акций стоит Запад.