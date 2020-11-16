Белоруссия призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать создателя Nexta

Власти Белоруссии обратились к Польше и призвали в кратчайшие сроки выдать создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича «с учетом общественной опасности их преступной деятельности». Об этом сообщается на сайте МИД республики.

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Временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому вручена нота с копией запроса в адрес Минюста и Генпрокуратуры. «Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live"», — говорится в сообщении.

Ранее СК Белоруссии возбудил в отношении Путило и Протасевича уголовные дела. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в республике, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Оба автора интернет-проекта находятся в межгосударственном розыске. В конце октября минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta, который активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов, и его логотип. После этого проект провел ребрендинг и стал называться Нехта — кириллицей вместо латиницы.