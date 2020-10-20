Белорусов решили наказывать за подписку на Telegram-канал NEXTA

Власти Белоруссии решили наказывать тех, у кого в Telegram найдут подписку на канал NEXTA. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».
В пресс-службе Верховного суда страны заявили, что подобные действия будут расцениваться как распространение экстремистских материалов.
«Репосты, пересылки друг другу — да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал NEXTA, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее 20 октября суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами Telegram-канал NEXTA и его логотип. Отмечается, что в материалах, которые публиковал канал (среди них названы видеоролики, а также призывы и публикации как от редакции, так и от подписчиков), были обнаружены признаки экстремистской деятельности.
Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live, в частности, активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов. Последний является крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. На него стали активно подписываться с начала акций протеста. Аудитория канала в настоящее время насчитывает около двух миллионов подписчиков. На основной канал, NEXTA, подписаны более 900 тысяч человек.
Основателем проекта является 22-летний белорусский журналист Степан Путило. Сейчас он проживает в Польше. В августе сообщалось, что в Белоруссии на него завели уголовное дело. Путило грозит до 15 лет лишения свободы по статье об организации массовых беспорядков и подготовке людей для участия в них.