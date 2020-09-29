Автор сюжета о мистической войне против Лукашенко объяснился

Ведущий Григорий Азаренок, автор сюжета о мистической войне против Александра Лукашенко в программе «Тайные пружины политики — 2020» на белорусском канале СТВ, объяснил, что при подготовке эфира опирался на «глубинные исследования». Об этом журналист сообщил в комментарии изданию «Подъем».

«Помните, чем начинается сериал "Слуга народа"? Сидят четыре олигарха и обсуждают, кто будет следующим президентом Украины. Можно сказать, на этот источник я опирался», — отметил Азаренок.

По словам ведущего, белорусская оппозиция пытается выставить его клоуном. «Ее главный рупор, Nexta, попытались представить из меня какого-то дурачка и клоуна и нарезали из программы куски», — добавил журналист.

Он подчеркнул, что много близких к истеблишменту разных стран людей изучают тему глубинного государства. В качестве примеров подобных выступлений Азаренок посоветовал посмотреть речи политолога Сергея Кургиняна из программ российского телеведущего Владимира Соловьева.

Ведущий также полностью поддержал действия силовиков на протестах в Белоруссии. Он объяснил свое мнение тем, что белорусские сотрудники работают «намного мягче», чем полицейские в Германии, Франции и США. «Я считаю, что правоохранительные органы спасли страну от государственного переворота и все их действия абсолютно оправданы», — заключил Азаренок.

Ранее ведущий Григорий Азаренок в эфире на белорусском канале СТВ заявил, что реальным врагом Лукашенко являются не определенные страны, а некое глубинное государство. Он утверждал, что против республики ведется «мистическая, духовная война». Журналист присудил победу в ней Лукашенко, ошибочно приписав имени Александр значение «победитель».

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко, новых выборов и наказания силовиков за насилие в отношении митингующих. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.