Белорусам поведали о мистической войне против Лукашенко

Ведущий Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики — 2020» на белорусском канале СТВ заявил, что реальным врагом Александра Лукашенко являются не определенные страны, а некое глубинное государство». Передача опубликована на YouTube.

«Чтобы знать суть происходящего, надо понимать, кто нам противостоит. Это не государство Польша, не Евросоюз, не Украина. Во всем мире признано, что глубинными процессами управляет так называемое глубинное государство», — поведал он.

По словам ведущего, центры упомянутой организации есть во всем мире, в том числе в Литве, Польше, на Украине, в России и Китае. Он считает, за протестующими стоит именно «глубинное государство», желая «нового мирового господства» без сильных лидеров и национальных государств. Азаренок уверен, что на Белоруссию совершают не политическую или экономическую атаку. «Это мистическая, духовная война», — подчеркнул ведущий. Он добавил, что «победитель в этой войне уже известен».

«Ибо так переводится имя Александр», — сказал Азаренок, после чего в эфире появились кадры с инаугурации Лукашенко под песню Жанны Бичевской «Духовная война».

Имя Александр в переводе с греческого языка означает «защитник» и «оберегающий муж», значение «победитель» — у имени Виктор.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали эфиры Белтелерадиокомпании и показали видеоролики с массовых акций протестов. В результате вечером 26 сентября на «Беларусь 1» и «Беларусь 24» демонстрировались кадры столкновений силовиков и участников массовых акций.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. В первые дни протестов митингующие сообщали о неоднократных насильственных действиях при задержании.

Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методике цветных революций. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.