Собчак высказалась о протестах в Белоруссии после тайной инаугурации Лукашенко

Телеведущая и блогер Ксения Собчак высказалась о новой акции протеста в Белоруссии после тайной инаугурации Александра Лукашенко по итогам президентских выборов. В Telegram-канале она отметила, что это было ожидаемо.

Ведущая привела публикацию РИА Новости о том, что Госдепартамент США выпустил предупреждение для американцев в Белоруссии с призывом быть осторожными на улице, особенно после заката. Она выразила недоумение попытками выставить это, как то, что Вашингтон вовлечен в митинги.

«Я думаю что тут не нужно быть пророком, чтобы понять: есть огромная вероятность того, что люди в день тайной инаугурации президента, которого они не выбирали, выйдут на улицы», — подчеркнула Собчак.

По ее словам, те, кто видят в этом какие-либо другие причины, напрочь исключают наличие у людей причинно-следственной связи. «Тогда, в целом понятно, на кого рассчитана программа "Международная пилорама"», — заключила ведущая.

Ранее Ксения Собчак опубликовала совместное фото с белорусским блогером, автором проекта «Страна для жизни» Сергеем Тихановским, который баллотировался в кандидаты на пост президента республики. Вскоре после ареста в мае от оппозиции выступила его супруга Светлана Тихановская.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Вечером того же дня в центре Минска начались акции протеста. Протестующих начали разгонять водометами и светошумовыми гранатами.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации присутствуют элементы вмешательства извне.