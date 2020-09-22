Михалков назвал массовые протесты в Белоруссии компьютерной графикой

Режиссер Никита Михалков заявил, что видеозаписи и фотографии с массовых акций протеста в Белоруссии являются фейком. В выпуске блога «БесогонТВ» на YouTube он назвал митингующих компьютерной графикой.

«Я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Обратите внимание на просвет у первых рядов между друг другом (между участниками протеста — прим. «Ленты.ру») и между ногами», — отметил Михалков.

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По его словам, подобного не может быть при таком количестве людей. «Там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет. Это чистая, абсолютно компьютерная графика», — добавил режиссер.

Он также показал фотографию из Telegram-канала Nexta Live, сделанную на площади Независимости во время митинга. «Она так выглядит в мирное время, так сказать. А посмотрите, как заполнена во время демонстрации. Даже стеклянный купол фонтана заполнен людьми! Это невозможно!» — подчеркнул Михалков.

Михалков заявил, что это фальшь, которую «схавает пипл». В то же время Telegram-канал Euroradio сравнил снимок Nexta с кадром, который разбирал Михалков. Оказалось, что на оригинальной фотографии на фонтанах не было протестующих.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и возглавил страну в шестой раз. Многие жители республики не признали итогов голосования и вышли на массовые протесты, которые не прекращаются второй месяц.

В первые дни для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. В стране регулярно сообщают о задержаниях участников акций протеста.