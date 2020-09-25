Ургант пошутил над тайной инаугурацией Лукашенко

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над инаугурацией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Ургант заявил, что в Минске была «тайно» проведена инаугурация Лукашенко. Он уточнил, что на мероприятие пригласили несколько сотен человек. «Насколько это надежные люди, что они смогли сохранить это в тайне. Потому что история Тарзана — всего три человека — и никто не удержал», — отметил телеведущий.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Бодибилдер пояснил, что его спутницы также ограбили квартиру.

Ранее Координационный совет (КС) белорусской оппозиции заявил, что инаугурация Лукашенко прекращает его полномочия в качестве главы государства, и призвал власть к переговорам. В заявлении сказано, что по закону полномочия президента начинаются при вступлении в должность и прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным главой государства.

Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили.

На последних выборах, 9 августа, согласно официальным данным, Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов. После этого по всей стране начались массовые акции протеста: демонстранты требуют проведения новых, честных выборов. В Кремле заявляли, что признают Лукашенко легитимным президентом.