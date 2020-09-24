Шушкевич оценил тайную инаугурацию Лукашенко словами «так избирают пахана»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко плевать на нормы международного права, поскольку Россия находится на его стороне. Об этом в интервью изданию «Гордон» высказался бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

«Лукашенко продолжает управлять государством методами организованной преступности. Сегодня заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди», — заявил Шушкевич 23 сентября, оценивая тайную инаугурацию Лукашенко.

По его мнению, президенту Белоруссии не нужны даже «зеленые человечки» (спецназовцы в зеленой форме без знаков различия), так как в республике хватает пророссийски настроенных руководителей. «Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран», — добавил он.

По мнению Шушкевича, Россию тоже все осуждают, но «ей начхать, потому что ее население привыкло терпеть плохой уровень жизни». «В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину», — заключил он.

В августе Шушкевич объяснил появление Лукашенко с автоматом в руках попыткой запугать людей, назвав такой поступок спектаклем и уродством. Тогда же он заметил, что белорусский народ, который не идет на провокации президента, показывает свое величие и побеждает массовостью.

Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили.

На последних выборах, 9 августа, согласно официальным данным, Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов. После этого по всей стране начались массовые акции протеста: демонстранты требуют проведения новых, честных выборов. В Кремле заявляли, что признают Лукашенко легитимным президентом.

Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Он является давним оппозиционером политики Лукашенко.