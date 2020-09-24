Оппозиция заявила о прекращении полномочий Лукашенко

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции заявил, что инаугурация президента Александра Лукашенко прекращает его полномочия в качестве главы государства, и призвал власть к переговорам. Заявление опубликовано на сайте КС.

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Фальсификация президентских выборов 9 августа доказана, поэтому белорусский народ не признал данные ЦИК о победе Лукашенко, говорится в заявлении. Страна оказалась в остром общественно-политическом кризисе.

«Координационный совет выступает с общественной инициативой создания в своем лице переговорной площадки для преодоления разразившегося кризиса исключительно в правовом поле», — подчеркнули в КС.

В заявлении сказано, что по закону полномочия президента начинаются при вступлении в должность и прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным главой государства. После инаугурации Лукашенко «устранены все правовые основания его законного и легитимного пятого срока пребывания в должности» президента и главнокомандующего вооруженными силами.

«Легитимность шестого срока не признается большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов», — заключили в КС.

Совет призвал начать диалог, чтобы не допустить раскола среди белорусов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты. Инаугурация Лукашенко была проведена 23 сентября. Дату церемонии не раскрывали заранее, телеканалы не транслировали мероприятие.