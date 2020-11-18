В доме бывшего соперника Лукашенко провели обыск

В доме экс-главы Белгазпромбанка и бывшего соперника Александра Лукашенко в президентской гонке провели обыск. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает Tut.by.

«Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11:30 утра. Обыск проводили 10 человек около 3 часов. Участковый изъял охотничье оружие», — рассказали в пресс-службе бывшего кандидата.

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Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня, арест продлили до середины декабря. На все недвижимое имущество его семьи наложен арест. Экс-банкир обвиняется в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Он не был допущен к участию в президентских выборах.

10 октября Лукашенко встретился с задержанными оппозиционерами, среди которых были Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Стороны обсудили предполагаемые изменения в белорусскую конституцию.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжаются больше трех месяцев.