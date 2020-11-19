Генпрокуратура Белоруссии обвинила священников в разжигании ненависти к власти

Генеральная прокуратура Белоруссии обвинила двух священников в разжигании ненависти к органам государственной власти. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Генпрокуратура объявила официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона председателю Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергею Лепину и викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Католической церкви Юрию Кособуцкому.

Они оба раскритиковали демонтаж стихийного мемориала памяти Романа Бондаренко.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Прокуратура утверждает, что в своих заявлениях священники «в заведомо безапелляционной агрессивной тональности» использовали термины и обороты, которые повышают уровень напряженности в обществе и разжигают ненависть к представителям власти, в том числе правоохранительных органов. В качестве примера в Генпрокуратуре привели такие фразы из постов, как «глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок».

Подобные действия недопустимы и противоречат конституции, которая запрещает представителям религиозных организаций вести деятельность, «направленную против гражданского согласия», утверждают в надзорном ведомстве.

Житель Минска Роман Бондаренко умер в больнице 12 ноября, куда был доставлен с многочисленными травмами из Центрального РУВД столицы. На месте его задержания появился стихийный мемориал, который 15 ноября ликвидировали силовики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народные мемориалы могут стать местом начала гражданской войны.