МВД Белоруссии насчитало 700 задержанных на акциях протеста

МВД Белоруссии насчитало более 700 задержанных во время акций протеста, которые прошли в воскресенье, 16 ноября. Об этом сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране было зафиксировано 35 протестных акций. При этом «количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась», утверждают в милиции.

По данным МВД, в Минске «под влиянием деструктивных Telegram-каналов» люди собрались в районе станции метро «Пушкинская» и в близлежащих дворах. Некоторые из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта.

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«Значительный приток граждан отмечался на так называемой площади перемен. Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко, — сказала Чемоданова. — Устроители фарса добились того, что собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки».

Она добавила, что митингующие блокировали выезд жителей из дворов, милиционерам пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений наиболее активные протестующие были задержаны.

31-летний житель Минска Роман Бондаренко умер 12 ноября в больнице, куда был доставлен с многочисленными травмами из Центрального РУВД. Соседи погибшего рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные люди в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которые используются как протестная символика после президентских выборов 9 августа. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его «профессионально задержали». В Белоруссии проходят акции памяти погибшего.

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