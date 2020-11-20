Тихановская предложила признать белорусский ОМОН террористами

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила признать ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики террористическими организациями. С такой инициативой она выступила в ходе встречи с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком, передает пресс-служба политика в Telegram-канале.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими», — заявила Тихановская. Она предупредила, что все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и попадут под санкции, а их имущество будет арестовано.

На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перешли на сторону народа, добавила оппозиционный лидер.

Ранее Тихановская призвала Европейский союз расширить санкции против властей страны. Она поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с президентом страны Александром Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.