В Белоруссии задержали администратора нескольких Telegram-каналов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

33-летняя неработающая жительница Минска является администратором таких каналов, как «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат». Она также управляла пабликом «Европейская Беларусь», за что ежемесячно получала около 600 белорусских рублей (около 18 тысяч российских рублей — прим. «Ленты.ру») «от основного координатора одноименной кампании», заявила Чемоданова.

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«Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам», — утверждают в МВД.

В чатах каналов были опубликованы оскорбления и угрозы в адрес силовиков, а также информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе, отметила Чемоданова.

Во время обыска у задержанной изъяли шесть телефонов, ноутбук, 700 евро, банковскую карточку и протестную атрибутику.

Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках, она дает признательные показания.

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.