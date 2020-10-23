Белорусское МВД нашло публиковавшего в Telegram данные «карателей» подростка

Оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД Белоруссии нашли администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси», в котором публиковалась информация о силовиках. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ольга Чемоданова.

Администратором оказался 15-летний подросток из Добруша. Он рассказал, что в августе ему написал неизвестный, предложив создать канал и публиковать там сведения из аналогичных пабликов.

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Юноша согласился, чтобы заработать деньги. Он создал канал, «накачал его ботами» и начал просить у подписчиков средства для развития ресурса, утверждает Чемоданова. По данным МВД, деньги поступали на биткоин-кошелек администратора, он тратил их на еду, одежду и развлечения и планировал купить мотоцикл.

«Его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества», — сообщила Чемоданова.

Собранные подростком деньги пойдут в доход государства, работа Telegram-канала сейчас контролируется правоохранительными органами.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он утверждает, что за происходящим в настоящее время в стране стоит Запад. 22 октября МВД заявило, что протесты перерастают в террористическую угрозу.