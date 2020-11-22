МВД Белоруссии объяснило применение спецсредств против протестующих

Сотрудники правоохранительных органов в Минске применяли спецсредства в отношении граждан, «которые нарушали общественный порядок» и оказывали сопротивление милиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

В министерстве объяснили, что группы протестующих выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. По словам Чемодановой, граждан неоднократно предупреждали о недопустимости нарушения общественного порядка. Она также подтвердила, что против тех, кто сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов, применяли спецсредства.

Ранее сообщалось, что на воскресных акциях протеста в Белоруссии задержали более 80 человек. Большинство задержали в Минске, несколько человек — в Боровлянах, Заславле и Новополоцке.

В районе Каменной Горки Минска для разгона граждан силовики применили спецсредства.

22 ноября оппозиция призывала своих сторонников собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.