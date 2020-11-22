В Минске задержали укрывшихся в торговом центре протестующих

На воскресной акции протеста в Минске задержали более десятка протестующих. Об этом сообщает ТАСС.

Задержания прошли в районе метро «Каменная горка». Более 100 человек пытались укрыться в торговом центре, однако туда ворвались силовики.

Всего, по данным правозащитников, во время акций 22 ноября сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу более 80 человек. Большинство задержали в Минске, несколько человек — в Боровлянах, Заславле и Новополоцке.

Ранее сообщалось, что для разгона протестующих силовики начали применять спецсредства. На записи, снятой очевидцами, слышны взрывы и видны клубы дыма.

22 ноября оппозиция призывала своих сторонников собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Перед началом акции в центр Минска стянули военную технику.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.