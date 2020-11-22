Появилось видео с движением колонны военной техники в центр Минска

Жители Минска сняли движение военной техники в сторону центра города, где в воскресенье, 22 ноября, планируется очередная акция оппозиции. Ролик опубликовал Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

На кадрах видно, как по городу едет колонна как минимум из шести бронетранспортеров. Кроме того, как сообщает радиостанция, в Минске отмечены проблемы с мобильной связью.

Информация о стягивании военной техники в центр Минска появилась ранее в воскресенье. Спецтехника, автобусы с силовиками в сопровождении ГАИ отправилась из района Уручье, где базируется войсковая часть внутренних войск МВД Белоруссии, по проспекту Независимости.

22 ноября оппозиция призывала своих сторонников собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по столице Белоруссии.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков.