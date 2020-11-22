Белоруссии предрекли «хаос и анархию»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предрек «хаос и анархию» в республике в случае революции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По его словам, это погубит государство и общество. «Нам тогда придется действительно начинать с нуля», — сказал глава ведомства.

Макей отметил, что он выступает за перемены в стране, но не «путем революции, уличного давления, шантажа, угроз». Министр добавил, что революция — «это всегда смерть, кровь и слезы».

Ранее сообщалось, что число задержанных на акциях протеста в белорусской столице превысило 300. Оппозиция призывала своих сторонников собираться 22 ноября во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки президента республики Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.