Лукашенко раскрыл критерии к подбору кадров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свои критерии к подбору кадров на государственные должности. Видеозапись с совещания опубликована в близком к президентской пресс-службе Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, что ситуация с протестами показала важность надежности назначенных на ответственные посты людей, так как многие «переобулись» после начала в республике массовых акций. Глава государства отметил, что этих людей он вырастил на своих руках.

Он считает, что главным в претендентах должен быть патриотизм и преданность идеям народа.

Ранее Лукашенко обратился к сотрудникам силовых структур страны и заявил, что будет до конца защищать Белоруссию. «Хотите встать рядом со мной — вставайте. Не хотите — не предавайте», — попросил он. Также белорусский лидер подчеркнул, что упреки к нему в том, что он никогда не отдаст власть, абсолютно справедливы. «Мне не для того народ эту власть вручил, чтобы ее так взять и бросить. Она в девяностые в грязи валялась», — заявил Лукашенко.