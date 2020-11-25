Лукашенко рассказал о новом «рубеже обороны» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственные СМИ разобраться с ситуацией на новом «рубеже обороны» страны. Об этом сообщает сайт президента.

По его словам, журналистам необходимо найти способ противостоять экстремизму, который транслируют новые медиа. «Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики», — заявил президент на съезде Белорусского союза журналистов.

Лукашенко отметил, что новые медиа помогают недобросовестным политикам реализовывать их амбиции, и государственные СМИ должны суметь отстоять этот рубеж «в год 75-летия Великой Победы».

16 ноября белорусские власти обратились к Польше и призвали в кратчайшие сроки выдать создателя Telegram-канала «Нехта» Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. СК Белоруссии возбудил в отношении них уголовные дела об организации массовых беспорядков в республике, а также действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял протестные акции и пытал задержанных.