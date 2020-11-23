Лукашенко рассказал о сошедшем с ума мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возрастающей роли миротворческих операций на фоне напряженной ситуации в мире. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек», — сказал он, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.

Лукашенко при этом поинтересовался моральным, техническим и финансовым состоянием 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, которая является миротворческой. «Ведь это (отправка миротворцев в горячие точки — прим. «Ленты.ру») определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее», — добавил президент.

9 ноября стало известно о том, что для урегулирования вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в регионе на пять лет будут дислоцированы российские миротворцы.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Он добавил, что для этого ему необходимо получить согласие Украины и России. Лукашенко при этом подчеркнул, что не намерен напрашиваться в посредники. По его словам, «это вообще исключено», а сам он «просто по-человечески, по-мужски хочет, чтобы этот вопрос решался».

Идея белорусского лидера не встретила поддержки в Москве и Киеве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение, отметил, что Минскими соглашениями это не предусмотрено. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Лукашенко и отказался от его предложения. «Я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — подчеркнул украинский президент.