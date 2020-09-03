Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных сайта «Миротворец». Информация об этом опубликована на сайте проекта.

«Пособник террористов и российских оккупантов», — говорится в описании его профиля на сайте. Лукашенко обвиняют в отказе от выдачи Украине задержанных бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Кроме того, причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» авторы называют интервью экс-премьера Польши Дональда Туска польскому изданию Onet, в котором тот рассказал о том, что Лукашенко поведал ему о плане стать президентом объединенных Украины и Белоруссии. Эту идею авторы «Миротворца» характеризуют как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Туск заявил о том, что Лукашенко выдвигал такую идею в 2014 году. Белорусский лидер тогда намекал, что это единственный способ «остановить агрессивные намерения России».

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Власти объявили, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера и готовили массовые беспорядки. Выяснилось, что некоторые из них имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию.

На «Миротворце» публикуют информацию о людях, которых авторы ресурса считают сепаратистами или «агентами Кремля». Сайт не имеет официального статуса, но тех, кто попал на него, могут не пустить на Украину. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала власти закрыть сайт.