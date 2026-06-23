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Бывший СССР
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14:08, 23 июня 2026Бывший СССР

На Украине высказались о возможности угрозы со стороны Белоруссии

Спикер ГПСУ Демченко опроверг концентрацию войск ВС Белоруссии в приграничных районах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Bednyakov / AP

В настоящий момент не наблюдается концентрации войск Вооруженных сил (ВС) Белоруссии в приграничных с Украиной районах. С таким заявлением выступил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телеканала «Киев-24», видео опубликовано в Telegram.

«Если говорить о технике и личном составе [ВС Белоруссии в приграничных районах], (...) этого, к счастью, не фиксируется», — подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко отметил отсутствие провокаций со стороны Белоруссии и подчеркнул, что численность контингента ВС республики на данном направлении остается практически неизменной с 2022 года. Он также отметил, что Минск, в свою очередь, опасается возможных действий со стороны ВСУ. При этом чиновник заявил о якобы наличии угроз для Киева на данном направлении.

19 июня Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Ранее доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин назвал в комментарии «Ленте.ру» ультиматум Зеленского Лукашенко примером «логики самоубийцы». Политолог добавил, что украинские власти пытаются втянуть Минск в вооруженный конфликт, не задумываясь о возможных жертвах и последствиях.

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