Стало известно о планах народного артиста Ножкина посетить Курск незадолго до смерти

Александр Хинштейн сообщил, что артист Михаил Ножкин собирался посетить Курск

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин незадолго до смерти собирался приехать в Курск. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн написал в мессенджере «Макс».

Хинштейн рассказал о телефонном разговоре с 89-летним актером, который сообщил, что неважно себя чувствует, однако намерен посетить Курскую область. «Ему очень хотелось самому увидеть, как живет наша героическая земля. Увы, этого уже не случится», — поделился губернатор.

Чиновник подчеркнул, что Ножкин был истинным патриотом и всей душой любил Россию. Он добавил, что память об артисте останется после его ухода, как и его знаменитые песни и роли в кино.

О смерти Михаила Ножкина, известного по ролям в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента», стало известно 22 июня. Артист был автором гимна «Бессмертного полка» и ряда популярных песен, включая «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия».