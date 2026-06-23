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00:26, 23 июня 2026Культура

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер в возрасте 89 лет

Звезда «Хождения по мукам» и народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер в возрасте 89 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, известный по ролям в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента», скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был «истинным патриотом и гражданином». Также там обратили внимание на символичность даты его смерти — 22 июня, когда отмечается начало Великой Отечественной войны.

Кроме того, Ножкин был автором гимна «Бессмертного полка» и ряда популярных песен, включая «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия». В пресс-службе отметили, что эти композиции стали по-настоящему народными и прочно вошли в культурное наследие страны.

Ранее народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт.

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