Генсек СНГ оценил угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются блефом. Так слова украинского лидера назвал генсек Союза Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев, передает ТАСС.

Он отметил, что поведение Зеленского также сказывается и на отношениях Украины с Польшей. Генсек указал, что его поражает диалог Киева с Варшавой.

«Это очередная выходка украинского лидера. Он много говорит об этом и не только в отношении Белоруссии, к сожалению. Его неадекватное поведение в отношениях с Польшей сейчас поражает, честно говоря. Я не думаю, что здесь что-то серьезное, это просто блеф», — сказал он.

Ранее Зеленский вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать якобы расположенные в приграничье ретрансляторы для связи БПЛА и прекратить поставки топлива для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Также он заявил о якобы предшествовавших непубличных контактах украинских и белорусских спецслужб с требованиями Киева убрать оборудование.