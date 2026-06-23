Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 23 июня 2026Бывший СССР

Генсек СНГ оценил угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются блефом. Так слова украинского лидера назвал генсек Союза Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев, передает ТАСС.

Он отметил, что поведение Зеленского также сказывается и на отношениях Украины с Польшей. Генсек указал, что его поражает диалог Киева с Варшавой.

«Это очередная выходка украинского лидера. Он много говорит об этом и не только в отношении Белоруссии, к сожалению. Его неадекватное поведение в отношениях с Польшей сейчас поражает, честно говоря. Я не думаю, что здесь что-то серьезное, это просто блеф», — сказал он.

Ранее Зеленский вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать якобы расположенные в приграничье ретрансляторы для связи БПЛА и прекратить поставки топлива для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Также он заявил о якобы предшествовавших непубличных контактах украинских и белорусских спецслужб с требованиями Киева убрать оборудование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Российские миллениалы и зумеры раскрыли траты на шопинг в отпуске

    Россиянам напомнили об ограничениях ОСАГО при затоплении машин

    Раскрыты подробности расправы над первым уральским олигархом

    Путин высказался о попытках Гитлера обвинить СССР в агрессии

    Россиянам раскрыли эффективность присадок для топлива в таблетках и баллонах

    Россиянин хотел вывезти из страны стратегически важные товары

    Подполковник заявил о вогнанной в паралич Украине из-за нефтебазы в Запорожье

    На Украине высказались о возможности угрозы со стороны Белоруссии

    Внешность Вали Карнавал на новом видео описали фразой «от оригинала ничего не осталось»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok